РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. В усадьбе Лапино-Спасское в Королеве 3 августа пройдет культурный субботник, сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры, помощник заместителя председателя Мособлдумы Андрей Чермошенцев.

Культурные субботники вошли в региональный проект «Усадебные волонтеры», постоянными спонсорами которого являются ФГБУ «Роскультпроект», ВООПИК, а также проекты «Усадебный экспресс» и блог «Летопись русской усадьбы». Организаторами культурного субботника являются Королевский городской комитет КПРФ и Королевское отделение ВООПИиК, при поддержке местной администрации.

«Третьего августа пройдет очередной культурный субботник на территории усадьбы Лапино-Спасское. Начало мероприятия в 12:00. Всех участников просим регистрироваться по ссылке», - сказал Чермошенцев.

Помимо уборки территории участников ждет экскурсия по усадьбе и концертная программа классической музыки под открытым небом. Программа начнется в 16:00.