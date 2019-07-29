РИАМО - 29 июл. По предписаниям Госадмтехнадзора с начала лета в Московской области восстановили 370 объектов уличного освещения по 23 адресам, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках ежедневной надзорной деятельности инспекторы Госадмтехнадзора Московской области контролируют качество освещения общественных пространств в муниципалитетах региона. С начала лета по предписаниям сотрудников ведомства приведено в порядок около 370 объектов уличного освещения.

«С начала лета по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзор Московской области восстановлено освещение на 156 пешеходных зонах, 136 улицах и 78 дворовых территориях», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Так, в Истре благодаря инспекторам Госадмтехнадзора восстановлено освещение на территории жилого комплекса «Нахабино-сквер» на улице Рябиновая. За данное нарушение к ответственности было привлечено ЗОА «Русстройинвест».

В Красногорске укрепили наклоненные опоры наружного освещения на 30 километре Волоколамского шоссе, восстановили ранее поврежденные кабельные линии в ходе ремонтных работ на улице Лесная.

В Дмитровском городском округе освещение восстановили в нескольких точках на улице Березовая. Здесь ответственным лицом был индивидуальный предприниматель и ООО «Ваш Дом».

В Павловском Посаде по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора налажено освещение на центральной площади в селе Рахманово.

В Егорьевске в порядок привели осветительные объекты вдоль Касимовского шоссе. Ответственным лицом за устранение нарушений выступило АО «Агроторг».

В Дубне объекты освещения восстановили после проведения ремонтных работ на улице Вавилова. За нарушение было привлечено должностное лицо ООО «Энергия и Ко».

В Раменском городском округе поврежденные осветительные элементы привели в порядок в поселке Спартак сельского поселения Верейское. К ответственности здесь была привлечена администрация поселения. В поселке Запрудня Талдомского городского округа, инспекторы добились исправления содержания осветительных объектов на улице Карла Маркса. Ответственность за выявленные нарушения понесло АО «Дикси-Юг».

В Ликино-Дулеве исправлено освещение на Новинском шоссе, а в городском округе Воскресенск на улице Докторова. В Электростали осветительные объекты привели в порядок в двух точках на улице Ленина, а также в «Чудо-Парке» на улице Красная.

В Балашихе исправлены недочеты в содержании осветительных объектов на улице Смельчак, Балашихинском шоссе и проспекте Героев. В Домодедове восстановили освещение на автотрассе Дон.