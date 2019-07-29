РИАМО - 29 июл. За пять месяцев 2019 года в рамках программы льготного кредитования с субъектами малого и среднего предпринимательства в Подмосковье заключили 64 кредитных договора на общую сумму 3,9 миллиарда рублей, выдано кредитов на сумму 1,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП с 2017 года.

«По итогам 2018 года уполномоченными банками, отобранными в рамках программы, малым и средним предприятиям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях (сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, в сфере транспорта и связи и других), выдано кредитов на сумму более 101 миллиарда рублей», – отмечается в сообщении.

Постановлением федерального правительства от 30 декабря 2018 года были утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

Документ продлевает действие программы льготного кредитования субъектов МСП на весь срок реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (данный проект – часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Малый и средний бизнес может получить льготный кредит на инвестиционные цели в размере до 1 миллиарда рублей и на срок до 10 лет. Кредит на пополнение оборотных средств в размере до 100 миллионов рублей выдается на срок до трех лет. Льготная конечная ставка для заемщика в рамках программы не превышает 8,5% годовых.

На поддержку могут претендовать субъекты МСП, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики (в этот перечень дополнительно вошли деятельность в области здравоохранения и образования, в сфере бытовых услуг). Требования к заемщику установлены в пункте 20 правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям.

Заемщик вправе обратиться в любой из уполномоченных банков для получения кредита. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в этой кредитной организации. Список уполномоченных банков, а также подробная информация о программе льготного кредитования размещены на официальном сайте Минэкономразвития России.