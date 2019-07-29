РИАМО - 29 июл. Жители двух домов в подмосковном Дзержинском пожаловались на квитанции с задолженностями, которые продолжают приходить даже после погашения долга, сообщается в группе «Мой Дзержинский» в соцсети «ВКонтакте».

«Что дальше (будет -ред.) с домами №11 на улице Лесной и №22 на улице Угрешской, в которых была управляющая компания «Универсальные решения»? Квитанции все приходят с долгами. А когда оплачиваешь их - не зачисляются», - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями администрации Дзержинского Ирины Чувановой, в УК «Универсальные решения» сообщили, что последний подобный случай был в мае. Новых обращений они не регистрировали.

«Если жителям приходят квитанции с задолженностями, которые они уже погасили, то следует обращаться по телефону: 8 (903) 529 - 86-16», - заключила Чуванова.