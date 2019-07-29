РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Национальная служба санитарной авиации доставила в больницы подмосковного Подольска двух тяжелобольных пациентов за три дня, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

Так, в прошедшую пятницу, 26 июля, из Рузы в Подольск был перевезен пациент с термическим ожогом головы, груди, шеи, обеих верхних конечностей.

«В воскресение, 28 июля, на место ДТП в Серпухове прибыл вертолет национальной службы санитарной авиации, и в Подольск был транспортирован пациент с компрессионным переломом позвоночника», - говорится в сообщении.

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.