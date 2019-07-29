РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В подмосковных Котельниках с 1 августа начнется летная кампания спортивной занятости детей в спортшколе, сообщается на официальной странице спортивной школы «Котельники» в соцсети «ВКонтакте».

«1 августа спортшкола «Котельники» возобновляет работу летней кампании спортивной занятости детей, молодежи и жителей городского округа Котельники», - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить с понедельника по четверг с 17:00 до 20:00.

На трех городских площадках можно поиграть в спортивные игры, а тренеры СШ «Котельники» будут в этом помогать.

Летняя кампания проходит по инициативе администрации городского округа Котельники в рамках программы «Лето в Подмосковье».