РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 29 июл. В подмосковном Красногорске сотрудники местного отдела ГИБДД совместно с коллегами из 11 батальона ДПС провели профилактическое мероприятие, в ходе которого проконтролировали соблюдение правил дорожного движения мотоциклистами, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Госавтоинспекторы городского округа Красногорск совместно с 11 батальоном ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт», основная цель которого заключалась в профилактике и предупреждении нарушений правил дорожного движения среди водителей мототранспорта», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы организовали работу демонстрационной площадки, где представили вниманию водителей мотошлемы и защитную экипировку. Также полицейские привели примеры опасных дорожных ситуаций, рассказали о том, как их избежать, неукоснительно соблюдая скоростной режим и правила маневрирования.

Для детального ознакомления каждый участник получил от организаторов тематическую листовку с информацией о безопасном вождении мотоцикла.

«В ходе проведения мероприятий было проверено свыше 50 единиц мототранспорта и составлено 2 административных материала», - заключается в материале.