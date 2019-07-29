РИАМО - 29 июл. С 22 по 26 июля Госжилинспекция Московской области в ходе проверок выявила более 2,2 тысячи нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Выдано 254 предписания об их устранении и составлено 216 протоколов об административной ответственности», – говорится в сообщении.

Кроме того, за это время были рассмотрены ранее возбужденные административные дела. По ним было наложено 296 штрафов на общую сумму 3,27 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Наро-Фоминском городском округе.

«Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции заведены 34 административных дела в отношении ООО «УК ЖКХ «Нара», ООО «УК «Мальково» и ООО ПО «Ремжилсервис», – сообщается в материале.

Инспекторы надзорного ведомства также провели на прошлой недели рейды, в ходе которых проверили состояние фасадов и тепловых контуров в почти в 2 тысячах многоквартирных домов. По итогам проверок нарушения теплового контура были обнаружены в 587 домах. Больше всего их нашли в городском округе Красногорск — 58.

Также сотрудники Госжилинспекции нашли местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 166 домах. Их больше всего оказалось в городском округе Истра — 60.

Инспекторами выданы предписания на устранение всех выявленных в ходе проверок нарушений. Ведомство проконтролирует их исполнение в установленные сроки.