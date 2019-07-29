РИАМО - 29 июл. 20-й юбилейный День здоровья прошел в парке семейного отдыха в Дубне, участие в нем приняли более тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В рамках мероприятия 489 человек сдали кровь на сахар, 179 человек сдали пробы на холестерин, 164 человека проверились на гепатиты В и С, 137 человек – на геликобактер пилори. Кроме того, 118 участников Дня здоровья измерили внутриглазное давление, 76 участников прошли кардиовизиографию, 29 сделали флюорографию, а еще 57 – ЭКГ. Также 39 человек сдали пробы на онкомеркер ПСА.

«Проведение Дней здоровья в таком нетрадиционном формате - формате праздничных гуляний в выходной день в популярной городской локации - позволяет не только в неформальной обстановке при непосредственном живом общении с ведущими городскими медицинскими специалистами проверить свое здоровье, узнать что-то новое о проводимых в учреждениях здравоохранения мероприятиях», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Всего в 11 секциях Дня здоровья в Дубне работали 49 сотрудников местной горбольницы. По итогам проверок они вручали горожанам паспорта здоровья и информационные материалы.

«Главный врач Дубненской городской больницы Андрей Осипов поздравил жителей города с юбилейным Днем здоровья, вручил памятные подарки постоянному посетителю А.И. Мартынец, не пропустившему ни одного праздника в течение 20-ти лет, а также победительнице конкурса детского рисунка «День здоровья» Лукашевич Руслане», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время праздника медики, принимавшие участие в проведении уже ставших традиционными Дней здоровья в Дубне, получили от главы города Максима Данилова благодарственные письма.