РИАМО - 29 июл. Похороны известного историка и тележурналиста Владимира Кара-Мурзы-старшего пройдут на Даниловском кладбище столицы 31 июля, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Журналист, историк, один из основателей телеканала НТВ Владимир Кара-Мурза скончался утром 28 июля.

«Прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре (Земляной вал, 57, строение 6). В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах (Хохловский переулок, 14, строение 5)», - написал Венедиктов в Telegram.

После отпевания Владимир Кара-Мурза будет похоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом.

Владимир Кара-Мурза – российский журналист, теле- и радиоведущий, член Академии российского телевидения с 2007 года. На телевидении работал с 1992 года: сначала на РГТРК «Останкино» (сейчас «Первый канал»), затем перешел на НТВ и трудился там до конфликта с владельцем компании в 2001 году.

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Владимир Кара-Мурза-старший был удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».

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