РИАМО – 29 июл. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание сотрудников ФАС на то, что тарифы на коммунальные услуги в регионах страны необоснованно подорожали, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эту тему обсудили на совещании президента и главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Путин напомнил, что на выросшие ценники на коммунальные услуги россияне пожаловались президенту во время прямой линии.

«Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание на необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Давайте с этого начнем. Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам», — отметил Путин.

Артемьев объясняет сложившуюся проблему тем, что после проектов депутатов в 1990-е годы в законодательстве осталось 12 недоработанных моментов. Благодаря им местные власти имели возможность назначать завышенные цены на тарифы.

Сейчас эти провалы в законодательстве устранены, поэтому представители власти сегодня обязаны получать разрешение Федеральной антимонопольной службы, если считают нужным сделать коммунальные услуги дороже.

Случай двукратно завышенного ценника на ЖКХ был действительно замечен в Омске, служба уже поручила местному правительству сделать размер выплат меньше.

Ранее сотрудники службы заявляли, что с начала июля в средних индексах на ЖКХ в стране не замечали тенденций к росту. Именно с начала июля на территории Российской Федерации начали действовать средние индексы по ее субъектам. Их утвердили на второе полугодие.