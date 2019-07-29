РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Жители подмосковного Подольска рассказали о краже асфальта на Московской улице у поселка Быково, работы проводит «Мосавтодор» в целях ремонта дорожного полотна, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор».

Ранее в соцсетях жители округа сообщили о краже асфальта на дороге между поселком Быково и коттеджным поселком «Борисовка-2». По сведениям одного из активистов муниципалитета, накануне на территорию заехали машина-асфальтосъемщик и три КАМАЗа, которые сняли асфальт с дороги. До настоящего времени дорогу не отремонтировали.

«Данная дорога находится в планах на ремонт дорожного покрытия. Вероятнее всего, подрядная организация провела работы по снятию асфальтобетонного покрытия, а вскоре будет укладывать новый асфальт», – отметил сотрудник.