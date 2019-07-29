РИАМО – 29 июл. Мама заточила своего двухлетнего сына в камере хранения одного из супермаркетов Сергиева Посада, сообщает в понедельник «Подмосковье сегодня».

Посетители торговой точки услышали, как из ячейки для временного хранения вещей доносится громкий плач ребенка. По их просьбе работники супермаркета открыли камеру. Там обнаружили двухлетнего мальчика. Как сказали свидетели, ребенок был в истерическом состоянии.

«На все замечания его мать сказала, что он сам туда залез, а меня отправила дальше за покупками. Я хотел заснять происходящее, но женщина резко схватила ребенка и убежала», — рассказывает очевидец Илья Теренжев.

Он добавил, что поделился увиденной историей с представителями местного отдела по делам несовершеннолетних. Теренжев сделал еще один визит в магазин и узнал от сотрудников, что по произошедшему инциденту уже началась проверка.