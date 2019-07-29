РИАМО - 29 июл. В деревне Ивановка в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в рамках программы «Здравоохранение» открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

Открытие фельдшерско-акушерского пункта в Ивановке прошло при участии главы Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Он проверил укомплектованность нового учреждения и пообщался с работником нового ФАПа.

«Здесь будет проходить прием детей, есть возможность для гинекологического осмотра женщин, расписана маршрутизация для других специалистов. Есть палата для пациентов, где можно провести исследования сердечной деятельности, снять ЭКГ, провести внутривенные инфузии и многое другое», - сказал главный врач Наро-Фоминской РБ №1 Евгений Федоткин.

К новому ФАПу уже прикреплено 312 человек из близлежащих деревень – Савеловка, Могутово, Ивановка, Питомник и Базисный.

Всего планируется создать девять новых ФАПов в отдаленных населенных пунктах. Цель программы — повышение доступности медицинских услуг. Модульный фельдшерско-акушерский пункт подразумевает под собой не только медицинский блок с современным оборудованием, но и жилой, в котором сможет разместиться медицинский работник.