РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В микрорайоне Коренево поселка Красково подмосковных Люберец из двух магазинов изъяли свыше 300 бутылок алкоголя, продававшегося без лицензии, сообщил «РИАМО в Люберцах» куратор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» в горокруге Багир Зейналов.

В понедельник Зейналов совместно с сотрудниками полиции провел рейды по выявлению фактов продажи алкоголя без лицензии. Они проверили два нестационарных объекта.



«Первым объектом стал киоск, расположенный в микрорайоне Коренево на Железнодорожной улице, где осуществлялась продажа слабой алкогольной продукции. Вторым объектом стал киоск, расположенный рядом со зданием на 2-ой Заводской улице, в котором реализовывался отпуск крепкого алкоголя без лицензии. Было изъято более 200 единиц слабой алкогольной продукции и более 100 единиц крепкого алкоголя», - сказал Зейналов.

Он добавил, что по итогам рейда правоохранители составили протокол об административном правонарушении и выписали штраф.