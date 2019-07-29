РИАМО – 29 июл. Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии рекомендовала оставить в силе решение об отказе зарегистрировать председателя совета депутатов Красносельского района столицы Илью Яшина в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, сообщила в понедельник руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

«Рабочей группой было принято заключение рекомендовать Московской избирательной городской комиссии оставить жалобу Яшина Ильи Валерьевича без удовлетворения. Вынести соответствующий проект на заседание Московской городской избирательной комиссии», - сказала Кузнецова в ходе заседания рабочей группы.

Она отметила, что Мосгоризбирком рассмотрит жалобу Яшина 30 июля в 16:40.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что по итогу проверки достоверных подписей в поддержку кандидата Яшина было признано 4429 и 507 недействительными, что не позволяет его зарегистрировать на выборы в Мосгордуму.

Аналогичное решение было принято по жалобам Анастасии Брюхановой от партии «Яблоко» по 42 округу и Юлии Галяминой по 9 округу — рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому отказать им в регистрации.

В ходе проверки комиссия засчитала 273 подписи в пользу Брюхановой, при этом 845 подписей остаются недействительными, а также 95 подписей были засчитаны в пользу Галяминой, но большая часть собранных подписей, которые необходимы были для регистрации, оставили недействительными – 908 подписей.

Жалобы данных кандидатов также будут рассмотрены на заседании Мосгоризбиркома 30 июля.

Ранее Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобы на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова, Константина Янкаускаса.

Кроме того, отказано было кандидатам от партии «Яблоко» Андрею Бабушкину и Елене Русаковой, главе муниципального округа Марьина Роща Екатерине Игнатовой и юристу «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.