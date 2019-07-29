РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В подмосковном Подольска образовалась пробка длиной более 2 километров на автотрассе А-107 в понедельник, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от поворота на СНТ «Березки-1» до деревни Большое Толбино. Средняя скорость движения составляет 5 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Симферопольская, Кирова, Большая Серпуховская, проспект Ленина, Рабочая, Революционный проспект и других.