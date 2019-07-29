РИАМО - 29 июл. В Подмосковье и Москве на 30 и 31 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Московском регионе с 21:00 30 июля до 21:00 31 июля ожидается ветер и дождь.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Ивановской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях. В остальных областях ЦФО предупреждение о погодной опасности не требуется.

Начало августа будет прохладным в Москве и Московской области, самые холодные ночи ожидаются с понедельника на вторник и со вторника на среду, температура составит 7-9 градусов в Москве и 4-9 градусов по области. К выходным синоптики обещают потепление.