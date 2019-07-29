РИАМО – 29 июл. Городская клиническая больница №40 получит новые территории, их учреждение получит благодаря слиянию со строящимся медицинским комплексом «Новомосковский», общая площадь которого составляет 160 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Крупнейший в России строящийся медицинский комплекс «Новомосковский» в Коммунарке передается ГКБ №40. Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года», – отмечается в сообщении.

Это позволит повысить доступность онкологической помощи на юге Москвы. На данный момент практически все стационары с онкологическим профилем сконцентрированы на севере столицы, а на юге они вовсе отсутствуют. Открытие онкологических отделений в ГКБ №40 на базе медицинского комплекса в Коммунарке решит эту проблему и ликвидирует диспропорцию расположения больниц с онкологическим профилем.

С открытием территорий на базе медицинского центра в Коммунарке для жителей Москвы будут значительно расширены возможности лечения самых разных заболеваний, в том числе и с использованием высокотехнологичных видов медпомощи, а сама больница и коллектив приобретут новый стимул для своего развития.

Уникальные возможности новой клиники в Коммунарке позволят обеспечить полный цикл самого современного лечения онкологических заболеваний – от точной диагностики до проведения лучевой терапии.

Помимо этого, будет расширена и коечная мощность для больных с онкологией. Таким образом, гораздо больше жителей столицы смогут получить лечение на самом современном уровне.

В новой клинике пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения болезней системы кровообращения, онкологических, травматологических, неврологических, гинекологических и урологических заболеваний. Появится отделение урологии и гнойной хирургии.

ГКБ №40 – старейшая городская больница и одна из крупнейших многопрофильных клиник Москвы. Здесь ежегодно получают медицинскую помощь около 30 тысяч пациентов.

Более 60 лет больница специализируется на комплексном лечении онкологических заболеваний. Специалисты выполняют хирургическое лечение практически всех видов рака, а также проводят лучевую и химиотерапию. Лечение в медицинском учреждении получают пациенты со всего города, их направляют из всех окружных онкологических диспансеров Москвы.