РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольске волонтеры Георгиевского сестричества милосердия собрали и передали более 12 тысяч рублей в ходе благотворительного праздника «Под крылом ангела» в помощь тяжелобольным детям, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 28 июля на поляне в микрорайоне Кутузово (у стелы Архангела Михаила) прошел благотворительный праздник «Под крылом ангела», организованный Георгиевским сестричеством милосердия. В рамках мероприятия проходила благотворительная ярмарка, в ходе которой собирались средства в помощь тяжелобольной девочке и подростку, который борется с онкологией.

«В программе был музыкальный концерт, мастер-классы, аквагрим и бьюти-зона. Для детишек замечательную анимационную программу подготовила Мария Гончарова и школа волонтеров «Светоч». Собранные на празднике средства в размере более 12 тысяч рублей были разделены поровну и в этот же день перечислены мамам больной девочки и подростка. От всего сердца мы желаем родителям этих деток крепости и сил, а детям - скорее победить болезнь»,- говорится в сообщении.