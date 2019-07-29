РИАМО – 29 июл. Подмосковные молодогвардейцы провели экологический забег в Коломне, мероприятие состоялось 28 июля, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Мероприятие проходило на территории усадьбы Липгарта – одного из исторических мест Коломны.

«С самого утра более 80 активистов МГЕР из Коломны, Луховиц, Зарайска, Егорьевска, Серебряных Прудов вооружились перчатками и мешками, задавшись целью провести утро не только экологично, но и спортивно. Стартовав легкой трусцой, молодые политики двинулись вглубь парковой зоны. Территория усадьбы не огорожена, и поэтому работы по уборке и зачистке мусорных отходов у молодогвардейцев было достаточно. Спустя полтора часа после старта, было собрано более 100 мешков с мусором», – отмечается в сообщении.

Еженедельно активисты «Молодой Гвардии» проводят мероприятия с экологической тематикой: квесты, субботники, экскурсии на мусороперерабатывающие заводы и компании.

«Сегодня попробовали новый формат – экологический забег: и уборку территории исторической усадьбы провели, и спортом позанимались. Когда задумывали мероприятие, нашли большой отклик среди актива – имея опыт в реализации подобных мероприятий, ребята убедились в том, что состояние и ухоженность подмосковного региона может быть в руках каждого неравнодушного жителя. Наш экодесант сегодня провел достаточно большой объем работы, в результате двухчасовой работы, удалось собрать более 150 мешков мусора», – уточнил лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

К работе экологического штаба «Молодой Гвардии» может присоединиться любой желающий, достаточно иметь свободное время и неподдельный интерес к экологическому состоянию родного края.