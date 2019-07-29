РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Житель Люберец пожаловался на то, что в парке «Наташинские пруды» отверстия в фонарях закрыли мусорными пакетами вместо того, чтобы починить, сообщается на странице «Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«Данный парк несколько лет назад отремонтировали за счет Московской области, а после передачи в руки Люберец, и он превращается в убогую шашлычную и в опасное место для детей. Ответственные за парк ничего умнее не придумали, как закрывать монтажные отверстия в столбах мусорными пакетами, заматывать скотчем , а в некоторых местах вообще не закрывать. За время прогулки я насчитал 12 столбов», - написал житель.

По словам директора МУ «Парки культуры и отдыха» Александра Беляева, ремонтные работы в опорах уличного освещения проведены.

«На момент закупки лючков во избежании детского травматизма было принято решение закрыть опоры уличного освещения подручными средствами. Ремонтные работы опор уличного освещения были проведены 26 июля», - сказал Беляев.