РИАМО - 29 июл. Серьезная нагрузка затронет транспортную инфраструктуру в районе спорткомплекса «Лужники» вечером в понедельник в связи с концертом популярной рок-группы Rammstein, так, на станциях московского метро «Спортивная» и «Воробьевы горы» могут ввести ограничения, изменится расписание движения поездов на МЦК, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Ласточки» МЦК в понедельник (29 июля – ред.) вечером будут ходить с интервалом в пять минут до 01:00», – говорится в сообщении.

Кроме того, из соображений безопасности и по требованию полиции на прилегающих к «Лужникам» станциях метро могут быть введены ситуативные ограничения входа/выхода.

Московский метрополитен рекомендует пассажирам заранее приобрести билеты на обратную поездку в метро, чтобы сэкономить время после концерта, а также напоминает, что оплатить проезд можно банковской картой – специальные турникеты с бесконтактной оплатой есть на всех станциях метро.

Выступление немецкой рок-группы Rammstein в июле перенесли со столичного стадиона «Динамо» на более вместительную арену «Лужники». В ноябре 2018 года Rammstein анонсировал масштабный тур. Эта новость вызвала нешуточный ажиотаж среди поклонников коллектива. В первый же день было продано более 800 тысяч билетов.