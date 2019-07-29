РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 29 июл. Госавтоинспекция подмосковных Люберец с понедельника начала проверять наличие тахографов в грузовых автомобилях, проверки будут проводить до 4 августа, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 29 июля по 4 августа на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик». Особое внимание при проверках уделяется соблюдению водителями режима труда и отдыха, наличию в автомобиле исправного средства контроля — тахографа», — говорится в сообщении.

Целью операции является активизация предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки грузовиками. В первую очередь будут проверять компании, имеющие высокие показатели аварийности, низкую транспортную дисциплину водителей, а также эксплуатирующих грузовики по договорам аренды.

«Проверке подлежат специализированные предприятия, оказывающие грузовым перевозчикам услуги по проведению проверок технического состояния ТС, предрейсовому медицинскому осмотру водителей», - заключается в материале.