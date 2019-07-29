РИАМО - 29 июл. В пяти городах Китая — Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Сучжоу и Шанхае — с 5 по 9 августа пройдут презентации инвестиционного потенциала Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Презентации организуются с целью привлечения инвестиций и развития экономических связей с КНР по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Руководить бизнес-миссией будет заместитель министра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов, а в состав делегации войдут представители Фонда внешнеэкономической деятельности Подмосковья.

«В последние годы КНР стабильно входит в первую пятерку стран – ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. По итогам 2018 года Китай занимает первое место среди стран-импортеров (ввоз в Московскую область) и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России», - сказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Торговые взаимоотношения Подмосковья и Китая крепнут. Например, оборот между регионом и КНР в 2018 году вырос более чем на 15% и составил порядка 5,7 миллиарда долларов. Кроме того, китайские инвесторы не боятся вкладывать в Московскую область. Так, на территории региона зарегистрированы более 40 компаний с участием китайского капитала. Кроме того, в Подмосковье работают торгово-логистические центры, которые специализируются на товарообороте с Китаем, а также центр по защите прав российских и китайских предпринимателей.

За последние 1,5 года Подмосковье также посетили более 20 делегаций из китайских провинций.