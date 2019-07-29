РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 июл. В подмосковных Котельниках в спортивном зале школы № 2 начался монтаж скалодрома, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«Полным ходом идет поставка оборудования в пристройку к школе № 2. Уже начался монтаж скалодрома в новом спортивном зале», - говорится в сообщении.

В образовательном учреждении будут развивать новое направление внеурочной деятельности - туристическое, дополняется в сообщении.