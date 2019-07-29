РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В подмосковных Люберцах определились победители турнира памяти Юрия Козлова по теннису, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации горокруга.

На открытых кортах теннисного центра «Подмосковье» с 22 по 28 июля прошел турнир Памяти Юрия Козлова. В соревнованиях приняли участие 123 спортсмена со всей России.

«В результате упорной борьбы определились победители и призеры турнира. В категории «Девушки до 15 лет» первое место завоевала Кристина Топчян из Москвы. В категории «Девушки до 19 лет» победила москвичка Александра Борисова», - говорится в сообщении.

Среди юношей в возрасте до 15 лет лучшим стал Кирилл Боев из Москвы. В категории «Юноши до 19 лет» победил Максим Тимченко из Владивостока. В парном смешанном разряде первое место заняли Евдокия Попова и Гордан Зеленый, второе - Полина Ломова, Георгий Ткаченко.

Победителей и призеров наградили кубками, дипломами и медалями.