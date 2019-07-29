РИАМО - 29 июл. В подмосковном Дзержинском 6 августа стартует акция «Выходи во двор поиграть», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«Шестого августа пройдет акция «Выходи во двор поиграть» для детей. С ними аниматоры проведут игры и конкурсы. В 16:00 ждем всех на детской площадке по адресу: улица Угрешская, дом №20», - говорится в сообщении.

7 августа в 16:00 акция пройдет на детской площадке дома №22 на Угрешской улице. 8 августа детей и родителей также ждут в 16:00 на детской площадке по адресу: улица Лесная, дом №13.