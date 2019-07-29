РИАМО - 29 июл. В Подмосковье утвердили график бесплатных консультаций Московской областной коллегии адвокатов в приемной правительства региона на август 2019 года, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

Всего будет восемь консультаций. Адвокаты примут жителей 5,6,12,13,19,20,26 и 27 августа с 10:00 до 14:00.

Консультации проведут по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.