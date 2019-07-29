РИАМО - 29 июл. По итогам мониторинга подмосковного Госадмтехнадзора во дворах Реутова глава управления Олег Баженов объявил, что в городе обустроят 19 дворовых территорий с детскими площадками, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекцию провели в понедельник из-за того, что местные жители стали чаще обращаться в Центр Управления Регионом. Проводить мониторинг управлению помогали представители администрации, управляющих компаний, МБУ и регионального оператора. В ходе проверки осмотрели северную и южную часть города - улицы Новую, Лесную, Победы, Некрасова, Октября и Юбилейный проспект.

«В числе зафиксированных нарушений: повреждение покрытия на детских площадках; детали, требующие обновления лакокрасочного слоя», – отметил Баженов.

Также начальник управления порекомендовал представителям администрации привести к единому стилю все информационные щиты на детских площадках, и наполнить их всей необходимой информацией, нужной людям. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что стоит установить специальные таблички, благодаря которым жители смогут узнать о запланированных работах по благоустройству в тех дворах, которые обновят уже в текущем году.

Инспекторы также проверили, в каком состоянии находятся контейнерные площадки.

«В городе 89 контейнерных площадок. Вывоз мусора здесь в целом налажен, но есть и замечания – не все площадки соответствуют единому стандарту, не везде есть графики вывоза мусора. Дворы и территории общественного пользования убираются, однако, еще немало пешеходных дорожек и тротуаров требует ремонта. Эта работа в ближайшее время будет усилена», – перечислил Баженов.

Чистоте и благоустройству города начальник управления дал оценку «удовлетворительно». Устранение выявленных в понедельник нарушений будут контролировать инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора в Реутове.