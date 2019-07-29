РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 29 июл. Полосу движения в сторону области на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске откроют для проезда автомобилей в ближайшее время, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Полосу движения на Ильинском шоссе перекрыли в мае для обустройства ливневой канализации в рамках строительства эстакады на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе.

«Подрядчики завершили ремонт ливневой канализации на Ильинском шоссе, идет укладка асфальта. В ближайшие дни полосу откроют для движения», – сообщила Хаймурзина.

Она отметила, что при выполнении дорожных работ администрация муниципалитета ориентируется на запросы и пожелания жителей. Текущим летом в муниципалитете отремонтировали 55 участков дорог общей протяженностью 32 километра.