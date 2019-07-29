РИАМО - 29 июл. Движение транспорта ограничат осенью на севере столицы в области МКАД из-за проведения инженерных работ, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Особенности: одна полоса частично», – отмечается в сообщении.

Так, для автомобилистов ограничат съезд с внешней стороны МКАД на Бусиновский проезд в сторону центра в период с 10 по 14 сентября с 01:30 по 05:30. Аналогичную меру введут на съезде с Бусиновского проезда на МКАД с 22 по 29 сентября с 01:30 по 05:30.

«Участок 3: Съезд с внутренней стороны МКАД на Бусиновский проезд в сторону центра. Период: с 17 по 21 сентября с 01:30 по 05:30. Участок 4: МКАД в районе 78-79 километров. Период: с 25 июля по 2 октября с 01:30 по 05:30, с 7 октября по 11 октября с 01:30 по 05:30», – дополняется в материале.

Ограничение распространится и на участок МКАД в районе дома №9, строение 55 по Ижорской улице в период с 3 по 6 октября с 01:30 по 05:30, а также с 12 по 15 октября с 01:30 по 05:30.