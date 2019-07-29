РИАМО – 29 июл. Предприятие «Агроинвест», располагающееся в городском округе Серпухов, выплатит штраф за неправильное хранение фермерского молока и антисанитарию в животноводческих помещениях, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июне этого года была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Агроинвест», осуществляющего деятельность по содержанию, разведению дойного стада крупного рогатого скота в городском округе Серпухов (поголовье составляет 45 голов). В результате были выявлены нарушения закона РФ «О ветеринарии», «Ветеринарно-санитарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации».

«Кроме того, предприятием был нарушен технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки» и приказ «Об утверждении ветеринарных санитарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», – отмечается в материале.

Так, на ферме не осуществляется оформление ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольный товар, организация не зарегистрирована в ФГИС «Меркурий». Кроме того, отсутствует информация о часе изготовления (надое) молока, невозможно определить срок годности продукции.

Хранение сырого молока до начала пастеризации осуществляется в холодильнике в бидонах, не имеющих маркировки, при температуре плюс 10,9 градуса.

Помимо этого, отсутствует ограждение МТФ, обеспечивающее недопущение проникновения диких животных на территорию хозяйства. Отсутствуют дезинфекционные барьеры при въезде на территорию хозяйства.

«Не оборудовано навозохранилище, навоз от ферм сдвигается с помощью бульдозера на рельеф местности; при входе в животноводческие помещения отсутствуют дезинфекционные коврики; не проводится дезинсекция, дезинфекция и дератизация животноводческих помещений, договора не представлены», – перечисляется в материале.

В июле 2019 года ООО «Агроинвест» за выявленные нарушения привлечено управлением к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также предприятию выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.

Выданы предписание об устранении нарушений и представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации материалы дела переданы в Серпуховский городской суд для принятия решения о приостановке деятельности на срок до 90 суток.