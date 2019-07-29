РИАМО - 29 июл. В рамках капитального ремонта в двухэтажном офисном здании 1962 года основания на юге Москвы отремонтируют фасады, заменят окна и сделают внутреннюю отделку, говорится в сообщении Москомэкспертизы.

Данная постройка расположена по адресу: Каширское шоссе, дом №10, корпус 2 в районе Нагатино-Садовники. В ходе ремонта фасадов здания их очистят, утеплят, оштукатурят и окрасят, а также отремонтируют их кровлю и устроят новые козырьки из закаленного стекла над входами. Кроме того, в здании установят новые витражи, окна, наружные и внутренние двери.

«Планируется полная внутренняя отделка помещений в соответствии с заданием на проектирование, функциональным и технологическим назначением, санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями», — говорится в сообщении.

Помещения частично перепланируют. Стены окрасят по подготовленной поверхности, частично выполнят подвесные потолки. На полу, в зависимости от типа помещения, уложат ламинат, керамогранитные плиты или керамическую плитку.

В рамках обновления строительных конструкций запланирован ремонт отдельных участков кирпичной кладки наружных стен в местах разрушения лицевого кирпича, замена отдельных участков перекрытия над подвалом на монолитные железобетонные. Будут переложены стены лифтовой шахты, заменены лестничные марши с площадками в подземной части здания.

Также в рамках проектных решений заменят систему хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения, объединенной с внутренним противопожарным водопроводом, а также систему отопления по существующей схеме и противодымной вентиляции.

Эксперты Москомэкспертизы уже согласовали проектную документацию на перечисленные ремонтные работы.