РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. На Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске открыли новый разворот для тех, кто едет из микрорайона Павшинская пойма в сторону области, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«На Волоколамском шоссе появился комфортный разворот в Павшинской пойме в сторону области. Жителям больше не нужно терять время, доезжая до разворота практически до МКАД», – сообщила Хаймурзина.

Она отметила, что разворот будет функционировать до введения в эксплуатацию всей эстакады на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе.