РИАМО – 29 июл. Госпитализированного с аллергией Алексея Навального выписали из 64-й городской больницы и вернули в следственный изолятор, сообщает в понедельник «Интерфакс».

О возвращении оппозиционера стало известно со слов его врача Анастасии Васильевой. Навального доставили в лечебное учреждение с сильным отеком лица и покраснением кожи 28 июля.

«В больнице его осмотрела главный иммунолог-аллерголог Москвы. Она поставила диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области», — уточняется в материале.

Врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов объяснил, что причиной отеков и высыпаний на лице Навального стала аллергическая реакция, известная под названием «крапивница».

Навального доставили в следственный изолятор после того, как 24 июля Симоновский суд Москвы назначил ему административный арест на срок 30 суток. Оппозиционеру назначили наказание, так как он не в первый раз проигнорировал правила проведения митинга, агитируя граждан принять участие в несанкционированной акции протеста возле мэрии Москвы.

Навального обвинили по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях «Повторное нарушение установленного порядка организации митинга».

Провести несогласованный митинг в центре столицы Навальный призвал после того, как ряду независимых кандидатов отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. На акции 27 июля задержали, по данным ГУ МВД РФ по Москве, 1074 человека.

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