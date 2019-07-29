РИАМО – 29 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья на прошлой неделе оштрафовал застройщиков на 2,4 миллиона рублей, в частности, одной строительной компании назначено наказание в виде предупреждения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Главгосстройнадзором по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 2 миллиона 454 тысячи рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено пять постановлений на 206 тысяч рублей, два постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 101 тысячу рублей, одно постановление на 5 тысяч рублей за строительство без разрешения.

Кроме того, было вынесено четыре постановления на 42 тысячи рублей за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, четыре постановления на 820 тысяч рублей вынесено за нарушение проектной декларации и информационной открытости, 17 постановлений на 940 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Два постановления на 240 тысяч рублей вручили за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений, два постановления на 100 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

Одной строительной компании назначено наказание в виде предупреждения.