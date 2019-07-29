РИАМО - 29 июл. Отвечающий современным требованиям торгово-выставочный центр площадью 1,8 тысячи квадратных метров ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект построили по адресу: Новоясеневский проспект, дом №1А, строение 1. Там располагался временный павильон рядом с ТЦ «Принц Плаза» у станции метро «Теплый стан». Территорию возле строения благоустроили, также там оборудовали парковку на 28 мест.

«Помимо различных вариантов реализации торговой функции и возможности представления разных групп товаров, здание обладает обширным универсальным выставочным комплексом. Таким образом центр будет выполнять важную для района социальную функцию», — рассказал председатель председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. Проверки торгово-выставочного центра проводились с участием специалистов центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования.

Инвестором объекта выступило АО «Калужская сельскохозяйственная ярмарка».