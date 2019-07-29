РИАМО – 29 июл. На территории Московской области выявили места безопасные для пребывания граждан, таковыми стали 34 пляжа, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выдано 34 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться при размещении, оборудовании, содержании и эксплуатации пляжей. В частности, на пляжах должны быть размещены урны, общественные туалеты, установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, а также открытые и закрытые раздевалки.

Безопасными для отдыха граждан признаны следующие объекты:

карьер «Волкуша», город Лыткарино;

зона отдыха пансионата «Пестово» ЦБ РФ, Пестовское водохранилище, городской округ Мытищи;

река Яхрома, ООО «Лига деятелей культуры и спорта», Дмитровский городской округ;

озеро Большое, город Фрязино;

зона отдыха «Городские парки», Иваньковское водохранилище, город Дубна;

зона отдыха «Городские парки», река Волга, город Дубна;

городской пляж МАУ «Парковый комплекс» городской округ Клин, река Сестра;

зона отдыха ЛРЦ «Ока», река Ока, городской округ Озеры;

МАУ «Парк культуры и отдыха «Серебряный», река Осетр, городской округ Серебряные Пруды;

зона отдыха по адресу: город Дмитров, улица Подъячева (пруд);

зона отдыха по адресу: Дмитровский городской округ, поселок Новосиньково, река Варваровка;

зона отдыха по адресу: город Дмитров, улица Инженерная (пруд);

зона отдыха у воды МБУ ДОЛ «Сокол», река Ока, Коломенский городской округ;

водоем «Юбилейный», МБУ «Благоустройство», город Электросталь;

озеро Коверши, ООО «Авантель менеджмент», Богородский городской округ;

озеро Светлое, озеро Островное, Воскресенский городской округ;

зона отдыха вблизи деревни Челохово; зона отдыха «Любляна», городской округ Егорьевск;

озеро Юбилейное, озеро Святое, городской округ Шатура, городской округ Рошаль;

река Ока, место купания и зона отдыха у воды ЛРЦ «Ока», городской округ Озеры;

река Ока, место купания и зона отдыха у воды МБУ ДОЛ «Сокол», Коломенский городской округ;

река Коломенка, место купания и зона отдыха у воды, Коломенский городской округ;

озеро Голубое, место массового отдыха населения озеро «Голубое» (карьер №1), городской округ Луховицы;

река Ока, место массового отдыха населения у реки Ока, поселок Белоомут, городской округ Луховицы;

река Осетр, место купания и зона отдыха у воды, городской округ Зарайск;

Истринское водохранилище, ООО «Истра Менеджмент», отель Мистраль, городской округ Истра;

Москва-река, зона отдыха Рублево НП ФОК «Рублево», Одинцовский городской округ;

озеро Исаакиевское, Орехово-Зуевский городской округ;

карьер «Амазонка», Орехово-Зуевский городской округ;

карьер «Нажницы», Орехово-Зуевский городской округ;

обводненный карьер «Байкал», городской округ Павловский-Посад;

обводненный карьер «Васютино», городской округ Павловский-Посад;

Черноголовский пруд, муниципальный пляж администрации Богородского городского округа, Богородский городской округ;

Каменский пруд, муниципальный пляж администрации Богородского городского округа, Богородский городской округ;

водоем «Южный», МБУ «Благоустройство», городской округ Электросталь.