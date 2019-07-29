РИАМО - 29 июл. Подмосковье и Москва достигли полного взаимопонимания по работе общественного транспорта в Московском регионе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасибо Москве за идею Московских центральных диаметров, это тоже очень качественный и, я уверен, удобный проект для людей. Как и наша совместная работа по общественному транспорту», — сказал Воробьев на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области в министерстве транспорта РФ.

Он добавил, что если несколько лет назад были разные шероховатости по количеству и качеству маршрутов, то сегодня Подмосковье и Москва работают сообща.

«Никаких вопросов по обеспечению транспортом жителей у нас нет», — заключил губернатор.

В повестке заседания развитие пригородного железнодорожного сообщения Московского транспортного узла, Московские центральные диаметры, МЦК, проект строительства ЦКАД.

Губернатор на заседании рассказал и о строительстве путепроводов через железную дорогу в Подмосковье. По его словам, это имеет стратегически важное значение.