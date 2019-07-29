РИАМО – 29 июл. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сергиево-Посадском городском округе включено 69 объектов, работы будет проводить ООО «Фибробетон», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в муниципалитете выделено более 394 миллионов рублей, в том числе более 202 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 51 многоквартирном доме, более 19 миллионов рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 12 МКД.

«Кроме того, на ремонт фасада в 30 МКД выделена сумма более 20 миллионов рублей, на утепление фасада в шести МКД направят свыше 35 миллионов рублей, лифтовое оборудование заменят в 10 МКД на сумму более 82 миллионов рублей, а на ремонт фундамента в 10 МКД выделено свыше 2 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем была признана организация ООО «Фибробетон». В настоящее время фондом и подрядной организацией выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в Сергиево-Посадском округе было включено 71 МКД по общестроительным работам и девять МКД по замене лифтов.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат свыше 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда http://fkr-mosreg.ru/.