РИАМО – 29 июл. В Москве пресекли деятельность лжемедика, делавшего аборты в клиниках в центре города, говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора по Москве и Московской области.

В июле закрыта клиника в центре столицы, где экономист, представлявшийся врачом, делал пациентам аборты на поздних сроках.

«Заведено уголовное дело. Территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области в марте получены сведения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью граждан в ООО «Евроклиник». По итогам выездных проверок совместно с правоохранительными органами выявлен факт осуществления медикаментозного прерывания беременности лицами, не имеющими медицинского образования», – отмечается в сообщении.

Медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пришедшим на прием, включая пациентов, чей срок беременности превышал 12 недель, и несовершеннолетних, без предварительной диагностики.

Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению.

В июле подтвержден факт прекращения работы ООО «Евроклиник». В настоящее время лицо, проводившее нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела.

«Мошенники часто, как и в данном случае, не выдают на руки пациентам никаких документов, свидетельствующих об оказании медицинской помощи. Если сотрудники клиники отказались выдать копию договора об оказании услуг или иной документ, не стоит рисковать, лучше обратиться в другое медицинское учреждение», – подчеркнул руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Всем пациентам, пострадавшим от действий мошенников, проводивших аборты в помещении ООО «Евроклиник» по адресу: 3-я Тверская-Ямская улица, дом 21/23, рекомендуют обратиться с заявлением в следственный отдел по району Тверской ГСУ СК РФ по столице или в территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области.

Руководитель подпольного абортария в Москве получил год лишения свободы>>