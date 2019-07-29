РИАМО - 29 июл. В поселение Сосенское Новомосковского административного округа столицы завершили строительство шести многоквартирных домов жилого комплекса «Испанские кварталы», общая площадь которых составляет порядка 62,8 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Всего в этих домах разместятся 901 квартира. Кроме того, 6,8 тысячи квадратных метров от их общей площади отдадут под коммерческое размещение. Планируется, что шесть корпусов ЖК образуют два полноценных квартала со своей инфраструктурой, а в части помещений на пешеходной зоне между ними откроют спортивные клубы, образовательные центры, коворкинги и кафе.

«Эти объекты предоставят жителям района всех возрастов широкие возможности для развития творческих способностей и поддержания здорового образа жизни. Для детей в непосредственной близости от двух новых кварталов также откроется парк, ориентированный на спорт и активный отдых», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Интерес к новой Москве растет с каждым годом. Так, например, спрос на жилье здесь увеличился на 13-15% за последний год, за первое полугодие девелоперы реализовали порядка 13 тысяч квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского автономных округов.

«Рост спроса обусловлен инфраструктурным наполнением новых районов, а также развитием транспортного каркаса», - заключил Жидкин.