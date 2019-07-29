РИАМО - 29 июл. В больницу подмосковного Дзержинского поступило новое оборудование, в том числе аппарат ля искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Три реанимационных и анестезиологических монитора, два электрокардиографа, аппарат для искусственной вентиляции легких и рентгеновский аппарат поступили в Дзержинскую городскую больницу министерства здравоохранения Московской области в июле». - говорится в сообщении.



Медицинское оборудование разместят в реанимационном и хирургическом отделениях. Один электрокардиограф с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах поместят в стационаре, другой - в поликлиническом отделении. Также в больницу привезли С-дугу — рентгеновский аппарат для хирургии.

Также на апробацию предоставили аппарат для искусственной вентиляции легких, который установят в отделении реанимации. Данное оборудование позволяет стабилизировать дыхание пациентов при самых тяжелых клинических состояниях.

«До конца (2019 - ред.) года мы также запланировали ремонт кровли детского инфекционного отделения и отделения гинекологии , а также ремонт фасада и крыши главного корпуса стационара больницы», - отметила главный врач Дзержинской больницы Лира Овезова.