РИАМО - 29 июл. На базе клинического научно-практического центра в Перове создадут высокотехнологичный лечебно-диагностический кластер, в который войдут корпуса ядерной медицины, консультативно-диагностический и лечебный, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

По словам Княжевской, на новых объектах в Московском клиническом научном центре имени Анатолия Логинова врачи будут работать с современным лечебно-диагностическим оборудованием.

«Для пациентов будут созданы комфортные условия как в амбулаторных, так и стационарных подразделениях. Медицинское учреждение адаптируют для маломобильных групп населения, транспортировку больных будет осуществлять специализированный транспорт», — рассказала она.

После реконструкции общая площадь медучреждения увеличится до 234 тысяч квадратных метров. Высота зданий не превысит 50 метров. Несколько корпусов реконструируют, а часть неиспользуемых и устаревших – снесут.

«Необходимость модернизировать медицинские учреждения, оснащать их современным оборудованием – один из главных приоритетов, которые устанавливает мэр Москвы Сергей Собянин. Новые медицинские корпуса будут созданы за счет средств городского бюджета, в соответствии с адресной инвестиционной программой города Москвы», — добавила Княжевская.

Изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для участков по улице Новогиреевская, владение 1 и шоссе Энтузиастов дом №86, владение 86 строения 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 одобрило правительство Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.