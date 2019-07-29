РИАМО – 29 июл. В Центризбирком России поступили три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации, сообщается на сайте ЦИК РФ.

«На сегодняшний день на рассмотрении в Центризбиркоме находятся жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы Ю.А. Серебрянской и К.В. Лисицы. Жалоба И.Ю. Жданова на решение Московской городской избирательной комиссии, поступившая в ЦИК России 25 июля, не могла быть рассмотрена ввиду отсутствия на момент поступления жалобы указанного решения. Центризбирком незамедлительно проинформировал И.Ю. Жданова официальной телеграммой и в СМС-сообщении о возможности направить обращение в установленном законом порядке», – говорится в сообщении.

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд.

Она подчеркнула, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина дополнила, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком 25 и 26 июля оставил без удовлетворения жалобы нескольких независимых кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. Так, в регистрации отказали Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константинасу Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой и Любови Соболь. Позднее некоторые кандидаты заявили о желании обжаловать решение городской комиссии в Центризбиркоме.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.