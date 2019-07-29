РИАМО - 29 июл. Путепроводы имеют стратегически важное значение для Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что для Московской области важно количество построенных и строящихся переездов через железную дорогу.

«Пригородный транспорт развивается, интенсивность железнодорожного сообщения,по сути, почти не позволяет открывать шлагбаумы. Была реализована большая федеральная программа, которая позволила разгрузить Балашиху, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Химки. Это имеет стратегически важное значение», — сказал Воробьев на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области в министерстве транспорта РФ.

В повестке заседания также развитие пригородного железнодорожного сообщения Московского транспортного узла, Московские центральные диаметры, МЦК, проект строительства ЦКАД.

Ранее губернатор отметил, что за последние шесть лет в регионе активно реализуется программа строительства путепроводов. В этом году сдадут два объекта, один из которых соединяет Реутов и Балашиху.