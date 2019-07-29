РИАМО - 29 июл. Расширенное заседание правительства Московской области состоится 30 июля под руководством губернатора Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», - говорится в сообщении.

Для журналистов будет организована прямая трансляция заседания в пресс-центре дома подмосковного правительства. Он находится по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.