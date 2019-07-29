РИАМО - 29 июл. В понедельник с 15:30 канатная дорога спорткомплекса «Воробьевы горы» перестанет высаживать людей на станции «Лужники», сообщается на официальном сайте спортивного комплекса.

Причиной тому стало проведение концерта знаменитой рок-группы Rammstein на территории олимпийского комплекса «Лужники».

«На станции «Воробьевы горы» с 15:30 до окончания концерта вы сможете приобрести билеты только по маршруту «туда-обратно», - говорится в сообщении.

На станции «Лужники» будет производиться только посадка пассажиров, выйти там будет нельзя. Однако здесь можно будет купить билет до Воробьевых гор.

Выступление немецкой рок-группы Rammstein в июле перенесли со столичного стадиона «Динамо» на более вместительную арену «Лужники». В ноябре 2018 года Rammstein анонсировал грандиозный стадионный мировой тур. Эта новость вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников коллектива. В первый день было продано более 800 тысяч билетов, а также объявлены дополнительные даты.

Впервые в истории концертов в России организатор констатировал, что билеты закончились спустя менее чем через две недели с начала продаж.