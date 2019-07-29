РИАМО - 29 июл. Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения частного самолета в деревне Дракино в округе Серпухов, произошедшего из-за задевания линии электропередачи, сообщается на сайте комитета.

Трагедия произошла, так как легкомоторный самолет задел линии электропередачи и упал в реку Оку.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — отмечается в материале.

По данным некоторых СМИ, на борту самолета находились 46-летний коллекционер и нумизмат Максим Борисов и его коллега и друг – 60-летний Константин Барковский - одни из самых известных в мире экспертов, специализирующихся на монетах.

В 2017 году Борисов прошел обучение на частного пилота в США и обзавелся воздушным судном-амфибией Lake 250. В начале 2018 года на аэродроме «Новинки» в округе Серпухов Максим арендовал ангар и время от времени летал один или с летчиком-инструктором.

Как позднее установили криминалисты, в день крушения за штурвалом находился не имеющий соответствующих прав Барковский, а в соседнем кресле сидел владелец воздушного судна Борисов.

У погибших товарищей нашли документы и визитки антикваров, а в сумочке Борисова обнаружили более 40 тысяч долларов. По некоторым данным, Барковский хотел купить у приятеля самолет и сел за штурвал, чтобы лично протестировать воздушное судно.